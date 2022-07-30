بعد عمليات رصد وتعقّب.. مطلوبٌ للقضاء يقع في قبضة الأمن

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، وبعد عمليات رصد وتعقّب، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في وحدة الشّرطة القضائية في البقاع، بتاريخ 18/7/2022، من توقيف أحد المطلوبين في بلدة مجدل عنجر البقاعية، ويدعى:خ. ح. (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة)، وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم تهريب أجانب.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.