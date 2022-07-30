بين هادي وعبد الهادي

Advertisement

عندما سمع أحد النواب الجدد أن الأباتي هادي محفوظ إنتخب رئيسًا عامًا جديدًا للرهبانية اللبنانية المارونية سأل بعض المقربين منه عمّا إذا كانت ثمة صلة قربى بينه وبين رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ؟وعندما قيل له أن الأباتي محفوظ ماروني من بلدة الفيدار، وأن عبد الهادي شيعي ومن الهرمل، إستولت عليه الدهشة وبعض من الخجل.