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لبنان

بين هادي وعبد الهادي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 10:00
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عندما سمع أحد النواب الجدد أن الأباتي هادي محفوظ إنتخب رئيسًا عامًا جديدًا للرهبانية اللبنانية المارونية سأل بعض المقربين منه عمّا إذا كانت ثمة صلة قربى بينه وبين رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ؟ 
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وعندما قيل له أن الأباتي محفوظ ماروني من بلدة الفيدار، وأن عبد الهادي شيعي ومن الهرمل، إستولت عليه الدهشة وبعض من الخجل. 

لبنان

خاص

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