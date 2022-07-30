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لبنان

الأهالي يبادرون والكهرباء "تعود"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 10:30
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كثرت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة "الكابلات" الكهربائية في مختلف المناطق  ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن عدد من القرى والبلدات .
وفي هذا الإطار ، وبعد مراجعات قام بها الأهالي والبلديات مع الجهات المختصة، تبين أن إمكانية إمداد "كابلات" جديدة شبه مستحيلة بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تمر فيها المؤسسات المختصة، ما دفع الأهالي إلى إطلاق مبادرات أهلية تم خلالها جمع الأموال اللازمة لشراء "الكابلات" وتركيبها بهدف إعادة التيار الكهربائي إلى مناطقهم.
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