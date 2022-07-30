Advertisement

لبنان

"هجرة داخلية" بين المدارس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-976050-637947925422910821.jpg
Doc-P-976050-637947925422910821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في ظلّ ارتفاع الأقساط المدرسية بشكل كبير، والذي وصل الى حدّ  زيادتها ثلاثة اضعاف ، شهد عدد من المدارس الخاصة توافد أهالي الطلاب للحصول على إفادات من أجل نقل أبنائهم الى مدارس رسميّة.
ويقول الاهالي انه لم يعد باستطاعتهم تحمّل أعباء التكاليف الدراسية في القطاع الخاص، وفرض معظم المؤسسات التعليمية قسمًا من الأقساط بالدولار".
Advertisement

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-30
03:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
02:00 | 2022-07-30
09:20 | 2021-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website