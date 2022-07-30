"هجرة داخلية" بين المدارس



في ظلّ ارتفاع الأقساط المدرسية بشكل كبير، والذي وصل الى حدّ زيادتها ثلاثة اضعاف ، شهد عدد من المدارس الخاصة توافد أهالي الطلاب للحصول على إفادات من أجل نقل أبنائهم الى مدارس رسميّة.

ويقول الاهالي انه لم يعد باستطاعتهم تحمّل أعباء التكاليف الدراسية في القطاع الخاص، وفرض معظم المؤسسات التعليمية قسمًا من الأقساط بالدولار".

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