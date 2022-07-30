سلام : أزمة الخبز الى الحلحة ولن نرحم سارقي لقمة العيش

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اعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام انه، ونتيجة لوضع الية جديدة وشفافة وللمتابعة الحثيثة والرقابة المشددة من اللجنة المشتركة التي تتضمن وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية والبلديات والاجهزة الامنية والتي تعمل بجهد كبير لتأمين الرقابة على المطاحن والافران بحيث يتأمن التوزيع العادل للقمح والطحين على كامل الاراضي اللبنانية، سوف يشعر المواطن بحلحة قريبة لأزمة الخبز.واضاف سلام: نحن نقرن القول بالعمل وغيرنا يفتعل الازمات ويكذب ويسرق ويهول على الشعب، الدولة حاضرة بكافة اجهزتها لحماية خبز المواطن. نجحنا في حماية خبز الناس من خلال تأمين استقرار الاسعار وتوافر امدادات القمح ولجم سارقي لقمة العيش.