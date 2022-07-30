عبد الحميد غادر منزله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل شاهدتموه؟

Advertisement

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- عبد الحميد الحاج حمود (مواليد عام 1983، سوري الجنسية)الذّي غادر منزله الكائن في بلدة الزعرورية بتاريخ 24/7/2022 ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 241841-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.