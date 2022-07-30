اللقاء الأرثوذكسي: هنأ اللبنانيين بعيد رأس السنة الهجرية

صدر عن اللقاء الأرثوذكسي، التالي:

نهنىء اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد رأس السنة الهجرية، ونتمنى أن تحمل السنة المقبلة كل الخير والبركات لوطننا لبنان وكل ابنائه. أعاده الله علينا بدوام الصحة والامان.