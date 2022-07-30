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لبنان

اللقاء الأرثوذكسي: هنأ اللبنانيين بعيد رأس السنة الهجرية

Lebanon 24
30-07-2022 | 10:13
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صدر عن اللقاء الأرثوذكسي، التالي:
 
نهنىء  اللبنانيين عامة  والمسلمين خاصة بحلول عيد رأس السنة الهجرية، ونتمنى أن تحمل السنة المقبلة كل الخير والبركات لوطننا لبنان وكل ابنائه. أعاده الله علينا بدوام الصحة والامان.
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