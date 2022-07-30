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لبنان

مقتل لبناني عند الحدود العراقية - السورية.. هل من صلة له بتنظيمات ارهابية؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 10:19
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن مقتل اللبناني "خالد موسى" من منطقة البقيعة في وادي خالد، وذلك عند الحدود العراقية - السورية.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ موسى يعمل في إقليم آربيل في العراق، وليس له أي صلة بالمنظمات المسلحة. 
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