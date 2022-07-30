مقتل لبناني عند الحدود العراقية - السورية.. هل من صلة له بتنظيمات ارهابية؟

أفادت مندوبة "لبنان24" عن مقتل اللبناني "خالد موسى" من منطقة البقيعة في وادي خالد، وذلك عند الحدود العراقية - السورية.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ موسى يعمل في إقليم آربيل في العراق، وليس له أي صلة بالمنظمات المسلحة.