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لبنان
مقتل لبناني عند الحدود العراقية - السورية.. هل من صلة له بتنظيمات ارهابية؟
Lebanon 24
30-07-2022
|
10:19
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
عن مقتل اللبناني "خالد موسى" من منطقة البقيعة في وادي خالد، وذلك عند الحدود العراقية - السورية.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ موسى يعمل في إقليم آربيل في العراق، وليس له أي صلة بالمنظمات المسلحة.
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تنظيم ارهابي
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