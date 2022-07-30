عاملة أجنبية... عثر عليها جثة هامدة في نهر بيروت

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثورعلى جثة هامدة تعود لعاملة أجنبية، وذلك في نهر بيروت تحت جسر برج حمود.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة التي لم تعرف أسبابها حتى اللحظة.