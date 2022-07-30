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لبنان

عاملة أجنبية... عثر عليها جثة هامدة في نهر بيروت

Lebanon 24
30-07-2022 | 10:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثورعلى جثة هامدة تعود لعاملة أجنبية، وذلك في نهر بيروت تحت جسر برج حمود.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة التي لم تعرف أسبابها حتى اللحظة. 
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عاملة أجنبية

نه بيوت

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