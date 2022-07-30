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لبنان

انقطاع تام للتيار الكهربائي في هذه البلدة.. إليكم السبب

Lebanon 24
30-07-2022 | 10:30
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين أقدموا على سرقة محول كهربائي في بلدة بقرصونا ـ الضنية يقع في خراج البلدة على الطريق المؤدية إلى جرد البلدة ونبع السكر في أعالي جرود الضنية.

وتسببت سرقة المحول في انقطاع تام للتيار الكهربائي عن أحياء في البلدة كانت تستفيد من التيار، برغم ساعات التقنين القاسية.
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وناشد الأهالي المسؤولين العمل على تأمين محول جديد يساعد في إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
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