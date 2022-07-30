جنبلاط: لايصال الحقوق الى الموظفين وإطلاق عجلة الدولة

دعا رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى "السير بالخطوات الاصلاحية المطلوبة في معالجة الازمات الخانقة الراهنة التي تؤدي بالبلد الى مزيد من الانهيارات والتعثرات، بدءا بإقرار الموازنة العامة وخطة التعافي والكابيتال كونترول، وصولا الى معالجة حقوق المودعين واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

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وخلال لقائه وفوداً في المختارة، اعتبر جنبلاط أن الخطوات الإصلاحية تؤثر إيجابياً على التوازن المالي وتساهم في ضبط سعر صرف العملة وتساعد في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحياتية بما في ذلك مشكلة الكهرباء.

واذ نوه بإقرار قانون السرية المصرفية في مجلس النواب، أمل "ايصال الحقوق الى الموظفين من اجل انهاء الاضرابات واطلاق عجلة الدولة في ما خص تلبية مطالب المواطنين".