حديثٌ عن بلبلة.. هل من اشتباكات في خلدة؟

نفت مصادر "لبنان24" ما يُشاع عن اشتباكات مسلحة في منطقة خلدة، مساء اليوم السبت، وذلك على خلفية تعليق رايات عاشورائية على سنتر شبلي الذي شهد اشتباكات عنيفة قبل نحو عامٍ من الآن.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ أمر تعليق الرايات على المبنى المتضرر جراء الاشتباكات السابقة، هو أمرٌ صحيح، وقد جرى توثيق ذلك بالصورة، وأضافت: "في الواقع، هناك بلبلة في أوساط شبان من عرب خلدة بسبب تعليق تلك الرايات، إلا أن الأمور لم تتطور لحصول اشتباكات بعكس ما يُشاع".

ولفتت المصادر إلى أن الأمن مضبوطٌ وما من توتر مسلح، والحركة طبيعية في المنطقة وتحديداً عند الأوتوستراد الساحلي.