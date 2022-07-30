بيانٌ "غير عادي".. وزارة الخارجية تحذر من "توترات أمنية"!

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم السبت، أنها "اطلعت باهتمام بالغ على البيان الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 29 تموز 2022"، مؤكدة على "أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء".

Advertisement

واعتبرت الوزارة أنّ "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خاصةً وأن لبنان لم يتخذ أية اجراءات او قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".

ورأت "الخارجيّة" أن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد"، وأضافت: "لقد حذر لبنان مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصاً انّ النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وأن 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر".

وتابعت: "لا شك أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان".