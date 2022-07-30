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لبنان

بيانٌ "غير عادي".. وزارة الخارجية تحذر من "توترات أمنية"!

Lebanon 24
30-07-2022 | 12:28
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم السبت، أنها "اطلعت باهتمام بالغ على البيان الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 29 تموز 2022"، مؤكدة على "أهمية الحوار المباشر والهادئ والبناء".
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واعتبرت الوزارة أنّ "البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، خاصةً وأن لبنان لم يتخذ أية اجراءات او قرارات من شأنها التمييز بين النازح السوري والمواطن اللبناني".
ورأت "الخارجيّة" أن "أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب المشاكل الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد"، وأضافت: "لقد حذر لبنان مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً الى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة، خصوصاً انّ النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان، وأن 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر".
وتابعت: "لا شك أن استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ارتفاع في نسبة التوترات، لا بل في نسبة الحوادث الأمنية تجاه كافة الفئات المهمشة في لبنان".
وأكدت الوزارة أنّ عدم تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلبات لبنان، لناحية مشاركة المعلومات والبيانات وتعزيز جهود التعافي المبكر في سوريا بما يسمح بعودة تدريجية وآمنة وكريمة للنازحين السوريين، يشكِّل السبب الاساسي وراء ما يحصل من مشاكل متزايدة تدعو للقلق وتوترات على الاراضي اللبنانية، في ظلّ عدم وجود أفق واضح لحلّ أزمة النزوح السوري، وعدم طرح مجتمع الدول المانحة لخارطة طريق تبين الحلول المناسبة بعد مرور 11 سنة على اندلاع الأزمة السورية.
 
 
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