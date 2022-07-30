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لبنان

مواطن يقطع الطريق في البداوي.. ما السّبب؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 13:02
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قطع مواطنٌ، مساء اليوم، طريق البداوي بالاتجاهين بالعوائق والإطارات، وتحديداً أمام أفران الريداني، وفق ما أفاد مندوب "لبنان24" في الشمال.
 
وبحسب المعلومات، فإن قطع الطريق من قبل المواطن جاء احتجاجاً على سرقة دراجته الناريّة. 
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