بالأسماء.. "أمن الدولة" يكشفُ هويّة أشخاص تلاعبوا بسعر الخبز!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

"بعد توافر معلومات عن بيع متجر (café roro) الواقع في محلة نهر الموت، ربطة الخبز بسعر 30 ألف ليرة لبنانية، وبناء على إشارة القضاء، تم التحقيق مع العامل في المتجر ع. ن.، ومع صاحب المتجر و. ن. د.، فتبين أن المدعو ع. ح. ر. الذي يعمل في مجال التوزيع، كان يعمد إلى شراء ربطة الخبز من أفران (wooden bakery) بسعر 12 ألف ليرة، ويبيعها للمحل المذكور بسعر 22 ألف ليرة، فيعود صاحب المحل ويبيعها بـ30 ألف ليرة، متخطيا السعر الرسمي لها".

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