معلومة طارئة عن بيع الدولار.. هذا ما فعله الصّرافون مؤخراً

توقف عددٌ من الصرافين في السوق الموازية خلال الساعات القليلة عن بيع الدولار للمُواطنين، وذلك بحجّة أنه ما من دولارات متوفرة في الوقت الرّاهن.



وقال أحد الصرّافين لـ"لبنان24" إنّ "البعض منهم بادر إلى الإقفال والامتناع عن تبديل العملات، في حين أن آخرين عملوا فقط على شراء الدولار فقط من دون بيعه، وذلك تحت ذريعة وجود حديثٍ عن إمكانية ارتفاع السعر لاحقاً".

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ووفقاً للصراف، فإنّ "الطلب على الدولار ازدادَ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أظهرته المداولات على المجموعات الخاصة بشراء وبيع الدولار".

