عداد كورونا في لبنان يواصل ارتفاعه.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل"2372 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1172269، كما تم تسجيل 3حالات وفاة".





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