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لبنان

خبرٌ عن تقاضي الرواتب من الصرافات الآلية.. إليكم ما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-07-2022 | 14:05
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واجه عددٌ من المواطنين، اليوم السبت، مشاكلَ عديدة خلال عمليات سحب أموالهم بالليرة اللبنانيّة من مصارف عديدة. 

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وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أنّ صرافات آلية موجودة تقعُ ضمن فرع مصرفي واحد، لا تعملُ أبداً ولا يمكن استخدامها، إذ أن بعضها كان فارغاً من الأموال بينما البعض الآخر وُضِعَ خارج الخدمة.

وأثار هذا الأمرُ استياء عارماً في أوساط مواطنين وعسكريين حاولوا الحصول على رواتبهم، وقد أعربوا عن سخطهم مما حصل باعتبار أن بعضهم جاء من مكانٍ بعيد ودفع ثمن البنزين لتقاضي المال ولكن من دون جدوى.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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