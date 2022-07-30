خبرٌ عن تقاضي الرواتب من الصرافات الآلية.. إليكم ما حصل

واجه عددٌ من المواطنين، اليوم السبت، مشاكلَ عديدة خلال عمليات سحب أموالهم بالليرة اللبنانيّة من مصارف عديدة.



Advertisement وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أنّ صرافات آلية موجودة تقعُ ضمن فرع مصرفي واحد، لا تعملُ أبداً ولا يمكن استخدامها، إذ أن بعضها كان فارغاً من الأموال بينما البعض الآخر وُضِعَ خارج الخدمة. وبحسب المعلومات، فقد تبيّن أنّ صرافات آلية موجودة تقعُ ضمن فرع مصرفي واحد، لا تعملُ أبداً ولا يمكن استخدامها، إذ أن بعضها كان فارغاً من الأموال بينما البعض الآخر وُضِعَ خارج الخدمة.