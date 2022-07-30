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لبنان

منتخب لبنان بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة يحرزُ لقب بطولة غرب آسيا

Lebanon 24
30-07-2022 | 14:29
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أحرز منتخب لبنان للذكور بكرة السلة لفئة تحت الـ18 سنة لقب بطولة غرب آسيا التي استضافتها العاصمة السورية دمشق والمؤهلة لبطولة آسيا التي ستقام في إيران الشهر المقبل.

وحقق منتخب الارز فوزاً كبيراً على نظيره السوري في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بنتيجة 85 - 59.
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ولم يجد المنتخب اللبناني صعوبة في تجديد الفوز على اصحاب الارض، خاصة أن مستواه كان متقدماً بفارق كبير عن بقية المنتخبات التي شاركت في البطولة الاقليمية بدمشق.

وهذا الانتصار الخامس للبنان في البطولة ومن دون خسارة، بعد فوزه الاثنين على فلسطين، والثلاثاء على سوريا، والاربعاء على العراق.
 
 

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