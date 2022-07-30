بسبب سباق للدراجات.. تدابير سير لـ"قوى الأمن" في هذه المنطقة

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:يُنظَّم يوم غد الأحد 31-7-2022 ما بين الساعة 7,30 والساعة 11,30، سباق بطولة لبنان للدراجات الهوائية للطرقات الرسمية لعام 2022، تحت إشراف الإتحاد اللبناني للّعبة.ينطلق السباق من مفرق "Zaarour club" (نقطة الانطلاق) على مسار مقفل، وصولاً إلى مفرق صنين (نقطة الوصول) ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.سيتم إقفال الطريق ومنع المرور على طول مسار السباق المذكور اعتبارًا من الساعة 7،00 صباحًا حتى الانتهاء.يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، حفاظاً على سلامة المتسابقين.