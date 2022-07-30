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لبنان

توقيف مطلوب في الجية.. هذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
30-07-2022 | 15:24
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 /7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الجية المواطن (خ.ز.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة، وضبطت داخل منزله عدة أسلحة وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى عتاد عسكري.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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