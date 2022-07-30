توقيف مطلوب في الجية.. هذا ما ضبط بحوزته

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 /7 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الجية المواطن (خ.ز.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة، وضبطت داخل منزله عدة أسلحة وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى عتاد عسكري.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.