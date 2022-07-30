قاسم: "حزب الله" يتكامل مع الدولة لانتزاع الحقوق

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، مساء السبت، أن "حزب الله يعمل في إطار التكامل مع الدولة لانتزاع حقوق وثروات لبنان لأن إسرائيل لا يمكن أن تعطي إلا بالقوّة".

وخلال مراسم الليلة الثانية من المجلس العاشورائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "نعتبر أن علينا واجب أن نحرر ونتعاون مع الآخرين وإذا البعض تخلى عن التحرير نحن لا نتخلى".

Advertisement

وأضاف: "على إسرائيل وأميركا رفع اليد عن الشركات التي ستقوم بالتنقيب عن ثروات لبنان. التسويف وإضاعة الوقت لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها الذي يمليها عليها الموقف".

ورأى قاسم أن "حزب الله" وصل إلى القمة في المنطقة كلها، مشيراً إلى أن "القيمة بالجماهير وليست بكملتين على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتخابات أظهرت القوة الشعبية لكل طرف".

وخاطب قاسم الشركاء في الوطن بالقول: "سنبقى ندعو إلى الحوار ولن نرد على شتائمكم وسنحسن إلى من يحسن إلينا ولن ننجرّ إلى أي طريقة منحرفة وسنربح بأخلاقنا وسيخسرون بقلة أخلاقهم".