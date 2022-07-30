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لبنان

تحذيرٌ من بو صعب بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
30-07-2022 | 16:54
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أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه "لا تقاسم للثروات مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية ما زالت قائمة ومستمرة".
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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال بو صعب: "نريد استعمال كل ثروتنا من الغاز، مع حرية التصرف بها بأسرع وقت، بعد الترسيم، والعرقلة السياسية قد تمنع الشركات الاجنبية من العمل".

وشدّد بو صعب على أن "المفاوضات لم تنتهِ بعد"، لافتاً إلى أن "عدم الوصول إلى اتفاقٍ يرضي الطرفين قد يُدخل المنطقة بحالة من عدم الاستقرار"، وقال: "السير بخط التفاوض لا يزال مستمراً، وكل ما نقترب من شهر أيلول يكون الوضع يداهمنا".
 
 
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