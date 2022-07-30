تحذيرٌ من بو صعب بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة.. ماذا قال؟

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه "لا تقاسم للثروات مع العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "المفاوضات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية ما زالت قائمة ومستمرة".

Advertisement

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال بو صعب: "نريد استعمال كل ثروتنا من الغاز، مع حرية التصرف بها بأسرع وقت، بعد الترسيم، والعرقلة السياسية قد تمنع الشركات الاجنبية من العمل".