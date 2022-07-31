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لبنان

لبنان في قلب التيارات الحارة: الحرارة ستتخطى الـ 40.. وموجة الحر مستمرة حتى هذا الموعد

Lebanon 24
31-07-2022 | 00:22
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تمركز المُنخفض الهندي الموسمي على شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر يستمر بضغط يصل نحو 990hp، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل الصحراوية الحارة نحو شمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين مصر وسيناء وتركيا واليونان والاردن، ويكون، كل، من لبنان وفلسطين وسوريا في قلب التيارات الحارة المتجهة من المناطق المدارية الصحراوية.

 

وفي الوقت الذي ضرب المنخفض طوفاني دول الخليج وغرب ايران وسبب فيضانات وسيولاً مدمرة، يُعاني الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط من ارتفاع بدرجات الحرارة التي لامست 40 درجة بين البقاع الشرقي ودمشق، و 38 درجة في البقاع الوسط والغربي، و 33 الى 35 درجة فوق الساحل،

 

وسيقذف المنخفض الهندي الموسمي موجات صحراوبة حارة على لبنان لغاية 8 آب الذي سيبقى تحت وطأة الحر الشديد بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 41 بقاعاً وفي دمشق 42، وعلى الجبال الغربية 31-33، وفوق الساحل 32-34 مع رطوبة عالية تلامس 80%.

 
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طقس الأحد: مشمس وحار ساحلا وجبلاً، مع تشكل طبقات خفيفة للضباب على الجبال الغربية، لاهب وجاف في البقاع مع رياح ساخنة تصل الى 25  كم في الساعة.

حالة البحر منخفض الموج حرارة سطح المياه 29 درجة.

الحرارة على الساحل: 33 نهاراً و 26 ليلاً 

في البقاع: 38-41 نهاراً و 22 ليلا

على الجبال 1200 متر: 30-32 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و  15 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 78 %ساحلاً و 27% بقاعاً

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