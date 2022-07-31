لقاء غدا بين عون وبري وميقاتي في مقر احتفال عيد الجيش تنسيقا للموقف من الترسيم

يشكل احتفال عيد الجيش غدا مناسبة للقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي.

هذا اللقاء الذي سيعقد في مقر إقامة احتفال عيد الجيش في المدرسة الحربية، سيتم خلاله تنسيق الموقف مجددا من ملف ترسيم الحدود البحرية، خصوصا وإنه فور انتهاء احتفال عيد الجيش ستبدأ جولة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين، حيث سيلتقي الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري ثم يزور رئيس مجلس النواب في عين التينة، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

وعشية جولة أموس اشارت مصادر مطلعة الى "ان المسؤولين اللبنانيين تلقوا اشارات ايجابية حول نجاح المساعي الاميركية والجواب الذي سيحمله هوكشتاين، لكن المخاوف تبقى قائمة من "أفخاخ اسرائيلية" قد تكون موضوعة في متن الايجابيات الظاهرة".

من هنا، تضيف المصادر، ان "الحذر سيبقى قائما الى حين الاطلاع رسميا على ما سيحمله هوكشتاين"، علما ان الاخير سيبدأ لقاءاته اليوم الاحد، وخارج الدوام الرسمي، مع وزير الطاقة وليد فياض.

في المقابل أبدت مصادر مسؤولة تخوّفها من عودة الانقسام في الموقف اللبناني الرسمي تجاه ملف الحدود البحرية وكيفية التعاطي مع المواقف الاسرائيلية الجديدة التي سيحملها الوسيط الأميركي ، الأمر الذي سيشكل، في حال حصوله، نقطة ضعف خطيرة في قوة الموقف التفاوضي اللبناني، خاصة وان إسرائيل تراهن على ذلك.