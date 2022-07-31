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لبنان

ما جديد قضية المطران موسى الحاج؟ وما علاقة شيخ العقل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 01:30
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لا تزال قضية المطران موسى الحاج عالقة في اكثر من جانب بالرغم من تراجع الضجة الاعلامية حولها، حالها كحال معظم القضايا السياسية في لبنان، لكن من الواضح ان محاولات الوصول الى تسوية تنهي هذه الازمة مستمرة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن استمرار احتجاز الاموال والهاتف المحمول الخاص بالمطران هو اكثر ما يزعج بكركي التي ترغب في ايجاد حل سريع لهذه القضية".

وتؤكد المصادر في الوقت نفسه انه لا يوجد اي مؤشر رسمي يوحي بإمكان القيام بتسليم الهاتف او الاموال خلال مرحلة قريبة، خصوصا بعد سقف المواقف المرتفع الذي ظهر الى العلن في هذه القضية.

في سياق متصل أشار مرجعٌ سياسي مطلع الى "أن فتورا استجد في العلاقة بين النائب السابق وليد جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، على خلفية قضية المطران الحاج والمساعدات التي كان يحملها للعديد من اللبنانيين ومنهم من ابناء الطائفة الدرزية".

وبحسب المعلومات فان زيارة شيخ العقل الى دارة جنبلاط قبل ايام قليلة، بحضور النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والقاضي الشيخ غاندي مكارم، تصب في اطار معالجة التباين واعادة الامور الى نصابها".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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