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لبنان

بعد الحديث عن أزمة الغذاء في لبنان.. هذا ما سيجري غداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 01:45
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على وقع الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام، برزت معضلة تموينية غذائية على الساحة الداخلية، تمثلت في تحذير أطلقه مستوردو المواد الغذائية من امكانية الوصول الى أزمة غذائية اذا لم يتم الافراج عن المواد الموجودة في المرفأ.
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وفي هذا الاطار، أشار مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر  ل"لبنان 24" الى ان هذه الأزمة شارفت على الانتهاء مع توجه مراقبي وزارة الاقتصاد يوم الاثنين الى المرفأ لأخذ عينات عن البضاعة والمواد الغذائية الموجودة، وفحصها قبل اعطاء الاذن بافراغها وتوزيعها على السوق.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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