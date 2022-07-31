ترميم العلاقة بين معراب والمختارة

أبدى أكثر من مسؤول في الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن بينهم النائبان وائل بو فاعور وأكرم شهيب، تخوفهم من أن ينعكس توتر العلاقات الحاصل بين الحزب و"القوات اللبنانية" توترًا على الأرض في الجبل، خصوصًا في المناطق التي تُعتبر حسّاسة تاريخيًا.

ولذلك، كان تواصل سريع بين النائبين بو فاعور وملحم الرياشي لتبريد "الجبهة السياسية"، من خلال وضع النقاط على حروف الأزمة، وحصر الخلاف في وجهات النظر في إطارها الضيق، خصوصًا أن معراب تتفهم هواجس المختارة في هذه الأوقات الحسّاسة، في ظل ما يحدث من تطورات في السويداء، وما يمكن ان تحدثه من إنعكاسات على الساحة الدرزية.