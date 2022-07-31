نجل نوح زعيتر في قبضة فرع المعلومات.. اليكم التفاصيل

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داهمت اول من امس قوة من فرع المعلومات احد الشاليهات في منطقة المتن واوقفت ع.ن.ز نجل المطلوب نوح زعيتر مع صديقيه من آل ز. واوقفتهم واقتادتهم الى مديرية قوى الامن الداخلي للتحقيق معهم.واشارت مصادر امنية الى ان ع.ز يتم التحقيق معه في قضايا تتعلق بالمخدرات، علما أن والد الموقوف موجود في سوريا، وفق المعلومات.