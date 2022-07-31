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لبنان

التيار الكهربائي يعود الى احياء طرابلس

Lebanon 24
31-07-2022 | 02:19
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بعد انقطاع للتيار الكهربائي لمدة ٣ الى ٥ ايام عن قضاء طرابلس ومنطقة المنية ومحافظة عكار، عادت الكهرباء فجر اليوم  للمناطق كافة في الشمال حيث بدأت التغذية تدريجياً عند الساعة الواحدة فجراً حسب المناطق.
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وقد تم تغذية بعض المناطق في طرابلس لمدة ساعة واحدة، في حين حصلت بعض المناطق الاخرى على تغذية وصلت ل٣ ساعات وامتدت من الساعة ٣ فجراً حتى الساعة ٦ صباحاً.

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