التيار الكهربائي يعود الى احياء طرابلس

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بعد انقطاع للتيار الكهربائي لمدة ٣ الى ٥ ايام عن قضاء طرابلس ومنطقة المنية ومحافظة عكار، عادت الكهرباء فجر اليوم للمناطق كافة في الشمال حيث بدأت التغذية تدريجياً عند الساعة الواحدة فجراً حسب المناطق.وقد تم تغذية بعض المناطق في طرابلس لمدة ساعة واحدة، في حين حصلت بعض المناطق الاخرى على تغذية وصلت ل٣ ساعات وامتدت من الساعة ٣ فجراً حتى الساعة ٦ صباحاً.