لمناسبة يوم شهداء الجيش.. نستذكر ارثاً ناصعاً مشرّفاً

يوم شهداء الجيش مناسبة نستذكر فيها إرثًا ناصعًا مشرّفًا خَطَّهُ شهداؤنا الأبرار في سجل الخلود، وجَسَّدَهُ جرحانا بتفانيهم وتضحياتهم، دفاعًا عن لبنان وصونًا لكرامته. فلهُم منا أرفع معاني التقدير والوفاء، وعهدنا لهم بإكمال المسيرة مهما اشتدت التحديات.
٣١ تموز #ذكرى_شهداء_الجيش pic.twitter.com/bp4STenswl
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 31, 2022
يوم شهداء الجيش مناسبة نستذكر فيها إرثًا ناصعًا مشرّفًا خَطَّهُ شهداؤنا الأبرار في سجل الخلود، وجَسَّدَهُ جرحانا بتفانيهم وتضحياتهم، دفاعًا عن لبنان وصونًا لكرامته. فلهُم منا أرفع معاني التقدير والوفاء، وعهدنا لهم بإكمال المسيرة مهما اشتدت التحديات.
٣١ تموز #ذكرى_شهداء_الجيش pic.twitter.com/bp4STenswl