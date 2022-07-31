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لبنان

لمناسبة يوم شهداء الجيش.. نستذكر ارثاً ناصعاً مشرّفاً

Lebanon 24
31-07-2022 | 02:25
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نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على موقع تويتر فيديو لمناسبة ذكرى شهداء الجيش، وكتبت: يوم شهداء الجيش مناسبة نستذكر فيها إرثًا ناصعًا مشرّفًا خَطَّهُ شهداؤنا الأبرار في سجل الخلود، وجَسَّدَهُ جرحانا بتفانيهم وتضحياتهم، دفاعًا عن لبنان وصونًا لكرامته. فلهُم منا أرفع معاني التقدير والوفاء، وعهدنا لهم بإكمال المسيرة مهما اشتدت التحديات.
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