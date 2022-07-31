غادة عون: يا شعبي المنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر

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غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها عبر موقع تويتر وكتبت: بعض السياسيين يمنعون ملاحقة رياض سلامة خوفا من افتضاح أمرهم! وبعض القضاة ينفذون اوامرهم !وتابعت: اي دولة بتحترم حالها وفيها سلطة وقضاء ممكن تقبل بان يمنع قاض كبير قاض اخر من ملاحقة مشتبه به بجرائم خطيرة. وانت يا شعبي المنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر يحرموك حتى من رغيف الخبز