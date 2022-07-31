حصرياً.. هذا ما سيفعله "حزب الله" بعد قليل

علم "لبنان24" إن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" سيصدرُ بعد قليلٍ وتحديداً عند الساعة 11 صباحاً، مقطع فيديو يوثق عملية الرصد التي جرى تنفيذها قبل أسابيع من قبل الحزب لحقل كاريش المُتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

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وبحسب المعلومات، فإن الفيديو سيوثق كيف جرى رصد السفن في الحقل من قبل كاميرات معينة.