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لبنان

آخر مستجدات سعر البنزين.. هل سيصبح بالدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 03:45
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أكدت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنه "لا صحة لما يتم تداوله حالياً بشأن دولرة البنزين بشكل كامل"، وأضافت: "الآلية المعتمدة حالياً هي التي تنصّ على احتساب البنزين وفق التالي: 15% بالدولار و 85% وفق سعر منصة صيرفة، وليس صحيحاً أن التسعيرة المقبلة ستشهد تغيراً في الآلية القائمة".
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وتابعت المصادر: "عندما يتخذ القرار بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه، لكنّ الأمور في الوقت الرّاهن ما زالت على حالها لجهة الآلية المُعتمدة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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