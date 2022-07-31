آخر مستجدات سعر البنزين.. هل سيصبح بالدولار؟

أكدت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنه "لا صحة لما يتم تداوله حالياً بشأن دولرة البنزين بشكل كامل"، وأضافت: "الآلية المعتمدة حالياً هي التي تنصّ على احتساب البنزين وفق التالي: 15% بالدولار و 85% وفق سعر منصة صيرفة، وليس صحيحاً أن التسعيرة المقبلة ستشهد تغيراً في الآلية القائمة".

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