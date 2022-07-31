فيديو يبثه "حزب الله" لأوّل مرّة.. شاهد إحداثيات منصّات الغاز في "كاريش"

بثّ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، عند الساعة 11 من صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق تفاصيل عملية الرصد التي نفذها الحزب قبل أسابيع للسفن العائمة في حقل كاريش المُتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

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وبحسب الفيديو الذي امتدّ على مدى دقيقة و 16 ثانية تقريباً، فقد أظهر كيف أن "حزب الله" كان يرصد كافة السفن العائمة في الحقل المُشار إليه، وذلك من خلال إبراز الإحداثيات بالأرقام ووضعيات السفن على مدى أيام عديدة، اعتباراً من شهر حزيران الماضي وصولاً إلى شهر تموز الجاري.

وتضمن الفيديو رسالة إلى العدو الإسرائيلي مفادها: "في المرمى… واللعب بالوقت غير مفيد".