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لبنان

البطريرك الراعي: لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
31-07-2022 | 04:11
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أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه للحادثة التي حصلت منذ يومين في رميش بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب والأهالي، داعياً الأجهزة الامنية الى القيام بواجبها "في حماية أبنائنا وطمأنتهم فيشعرون أنهم ينتمون إلى دولتهم وتحميهم بموجب قرار مجلس الأمن ١٧٠١ الذي يمنع أي قوى مسلحة في التواجد في مناطقهم".
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الراعي قال في عظة الأحد: "لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف".
ولمناسبة عيد الجيش، قال البطريرك الراعي: "يحتفل غداً الجيش اللبناني بعيد تأسيسه السابع والسبعين ونصلّي من أجله لكي يحميه الله من المخاطر ويشدد رابطة وحدته".
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