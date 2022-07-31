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لبنان

تفاصيل فيديو "الإعلام الحربي".. هكذا التقط "حزب الله" الصور لسفن "كاريش"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 04:45
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كثيرةٌ هي الرسائل التي حملها الفيديو الذي بثه "حزب الله"، اليوم الأحد، لإحداثيات منصات الغاز العائمة في حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
 
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في المضمُون، أظهر الفيديو أنّ السفن في الحقل المُشار إليه تحت الرّصد تماماً من قبل الحزب، كما أنها أيضاً "تحت المرمى"، بمعنى أن "حزب الله" جاهز لاستهدافها عندما تحينُ اللحظة المناسبة.
 
مع هذا، فإنّ الفيديو الذي بثه الحزب حمل رسالة أخرى تشير إلى أن كافة المعطيات التقنية المرتبطة بالسفن باتت موجودة بحوزة المتخصصين في الحزب، وأن أي تغير يحصلُ في البحر يجري رصده بشكل مستمر.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ الصور التي نشرها الإعلام الحربي للسفن البحرية في "كاريش"، جرى التقاطها من البر وبطرق تقنية عالية الفعالية، وليس عن طريق طائرة مُسيّرة. 
أما الأمر الأهم فهو أن الفيديو جاء عشية زيارة الوسيط الأميركي في ملف الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى لبنان، وقد يكونُ  بمثابة جرس إنذارٍ بأنّ الأمور قد تذهبُ نحو الاستهداف المباشر للمنصات في كاريش عندما لا يحصل لبنان على حقوقه كاملة.
 
  
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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