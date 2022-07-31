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لبنان

نقابة العمال الزراعيين: قبول الفيول الايراني حاجة وطنية

Lebanon 24
31-07-2022 | 04:48
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أعلنت  نقابة العمال الزراعيين، دعمها ومطالبتها الدولة الافادة من العرض الايراني المقدم الى لبنان بحصوله على مادة الفيول المجاني من أجل تحسين ساعات التغذية للكهرباء.
 
وقالت في بيان: "ان الاعتراض على هذا الامر في غياب توفر البدائل المطلوبة لمعالجة الازمة من قبل الحكومة ورهان البعض على الوعود الكاذبة باستجرار الكهرباء من بعض الدول امر يدعو للتعجب".
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ولفتت النقابة الى ان هذه الهبة من شأنها "تخفيف اعباء فاتورة الاشتراكات على المواطنين،  حماية استنزاف الاحتياط بالعملات الصعبة في الاستيراد، تخفيض  كلف الانتاج وخاصة  على القطاعات الانتاجية، تخفيض كلف النقل وبالتالي تخفيض اسعار السلع، وتخفيض كلفة الفاتورة على السائحين".
 
ودعت النقابات والاتحادات في جميع القطاعات الانتاجية وعموم اللبنانيين الى "المبادرة الهجومية لمحاصرة الجاهلين والانتهازيين أو المتآمرين الذين يرفضون او يعترضون او يترددون وهم لا يفعلون شيئا غير تعميق الازمات".
 
وشددت على ضرورة "حماية حقوق لبنان النفطية واستثمارها ومنع العدو من التحكم بها باعتبارها ثروة وطنية للبنان"، داعية اللبنانيين الى "الاستفادة من جميع اوراق القوة لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير".
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