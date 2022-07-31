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لبنان

صفي الدين: من يتخيل أن المقاومة يمكن أن تتراجع هو مخطئ وواهم

Lebanon 24
31-07-2022 | 04:51
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رأى رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أن "إصرار الولايات المتحدة الأميركية ومعها بعض الدول المطبعة والخانعة وبعض اللبنانيين قاصري النظر، على جعلنا نتخلى عن المقاومة، فضلا عن تآمرهم ليل نهار، وبمناسبة وبغير مناسبة على المقاومة وسلاحها، يجعلنا نقتنع ونتأكد أن المقاومة وسلاحها، هما الخيار الأفضل لنا ولبلدنا ولوطننا ولأمتنا".

 

كلام صفي الدين جاء خلال المجلس العاشورائي المركزي والذكرى السنوية لارتكاب العدو الإسرائيلي مجزرة قانا العام 2006، في ساحة الإمام الحسين في بلدة قانا الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

 

وأشار صفي الدين إلى أن "هناك أناسا في لبنان لا يريدون أن يقتنعوا أن هذه المقاومة بنت تجربة ومجتمعا كريما وعظيما، وأنها تنتمي إلى ثقافة أصيلة متأصلة وطنيا وتاريخيا، وأنها قدمت تجارب اجتماعية عظيمة وهائلة، وبنت مؤسسات وتمتلك عقلا وإدارة وتخطيطا ورؤية سياسية واجتماعية وثقافية، وهي حاضرة في كل الميادين، ونحن قلنا أن كل هذه التجربة هي للبنان وللبنانيين".

 

وأضاف: "إننا نؤكد أنه لا رجعة للوراء، وإذا كان هناك من في لبنان أو من في المنطقة يتخيل أن شعب وجمهور هذه المقاومة، والإمام السيد موسى الصدر، وسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، وشيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب والحاج عماد وكل هؤلاء الشهداء، يمكن أن يتراجع أو أن يعود إلى عقود غابرة، فهؤلاء مخطئون وواهمون، لأننا عرفنا طريقنا، وسنكمل هذه الطريق إلى آخر الأهداف بإذن الله بالعقل وبالمنطق وبالحجة".

 

وأكد صفي الدين أن "ما وعدنا به أنجزناه، وما نتحدث به هو وقائع، فنحن لا نبيع الناس لا أوهاما ولا وقائع، لأن هذا ليس من ديننا وليس من ثقافتنا، فنحن صادقون مع أهلنا وأحبتنا وشعبنا، ونتحدث عن الأمور كما هي".

(الوكالة الوطنية للاعلام)

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