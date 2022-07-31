استعدّوا ليوم غدٍ.. ماذا سيحصل بشأن الرواتب؟

تستعدّ المصارف، يوم غدٍ الإثنين، لاستقبالِ المواطنين من أجل الحصول على رواتبهم من الصرافات الآلية، الأمر الذي سيخلق زحمة خانقة أمام المصارف، كما درجت العادة خلال الأشهر السّابقة.

وقالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "العملَ في المصارف قائم على تحضير الأرضية لصرف الرواتب خلال الأيام المقبلة وفق الآليات المُعتادة، علماً أن رواتب العسكريين والمتقاعدين صُرفت يوم أمس وكانت مُرفقة مع المساعدة الاجتماعية الخاصة بهم".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "الضغط على المصارف سيكونُ خلال الأيام الـ5 الأولى من الشهر، وهذا الأمرُ سيكون طبيعياً كون أغلب المواطنين سيتهافتون لتقاضي رواتبهم في الوقتِ نفسه، لكن الخوف هو من حصول إشكالاتٍ متفرقة أمام المصارف بسبب الازدحام الكبير".

إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنّ "رواتب موظفي القطاع العام ستُحوّل على أبعد تقدير خلال الأيام الـ6 الأولى من شهر آب المُقبل كون موظفي الوزارة سيعودون إلى مكاتبهم لإنجاز جداول الرواتب الكاملة اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، فضلاً عن إتمام بعض الإجراءات التقنية".

وأضافت: "الأكيد هو أن الأموال ستحوّل، وسيتقاضى الموظفون أموالهم المنصوص عليها كافة مع المساعدات الاجتماعية خصوصاً تلك التي تمّ ذكرها في المرسوم الاستثنائي الذي صدر مؤخراً في الجريدة الرسمية".