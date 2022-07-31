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لبنان

شاهدوه مباشرة.. "حزب الله" يكشف صورة صاروخ "غير عادي" بحوزتِه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-07-2022 | 05:45
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شكّل الفيديو الذي بثه "حزب الله"، اليوم الأحد، لإحداثيات منصّة الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، مادّة دسمة للمحللين والمتابعين والخبراء، خصوصاً أنه كشف عن قدرة الحزب على رصدِ كافة المعطيات والإحداثيات المُرتبطة بالسفن العائمة في الحقل المُشار إليه.
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وبعيداً عن الرسائل العديدة التي أراد الحزبُ إيصالها، اليوم، إلا أنّ هناك أمراً بالغ الأهمية ورد ضمن الفيديو وقد جرى المرور عليه بشكلٍ سريع من دون الإضاءة عليهِ بشكل مطوّل.
 
ففي الثانية 42 من الفيديو، جرى فتحُ منصّة عليها شعار "حزب الله"، وقد ظن البعض أنها قد تكون مكاناً لحفظ الطائرات المُسيّرة. غير أن الحقيقة مُغايرة تماماً، إذ كشفت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أن ما ظهر في تلك المنصة هو صاروخ "أرض - بحر" يمتلكه الحزب، وقد يتمّ استخدامه في أي عملية تحصل ضدّ منصات الغاز في "كاريش".
 
وبحسب المعلومات، فإن هذا الصاروخ يُطلق من منصة أرضيّة على أن يعبر بحرياً باتجاه أي منصة عائمة لاستهدافها، كما أن الرادار لا يمكن كشفه بسهولة أبداً. 
 
وفي ما يلي، الفيديو الذي يوثق ظهور هذا الصاروخ:
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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