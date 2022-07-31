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لبنان

في الجنوب.. تحرك احتجاجيّ بسبب انقطاع المياه

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:38
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أقدم عددٌ من الشبان، اليوم الأحد، على قطع طريق كونين - بنت جبيل، وذلك احتجاجاً على انقطاع مياه الشفة منذ 3 أشهر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وطالب الأهالي المعنيين بمعالجة المسألة بأسرع وقت ممكن، وإعادة المياه إلى البلدة.
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