المنخفض الهندي يضرب لبنان بموجات حارة في هذا الموعد!

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- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية خاصة حيث تلامس الحرارة ال40 درجة. تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم بالإجمال مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا عن الحرارة المسجلة ويزيد الإحساس بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا عن الحرارة المسجلة التي تلامس الـ40 درجة في المناطق الداخلية ويزيد الإحساس بالحر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع كتل هوائية حارة يتأثر بها القسم الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية خاصة حيث تلامس الحرارة ال40 درجة. تحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. (معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة).- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم بالإجمال مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا عن الحرارة المسجلة ويزيد الإحساس بالحر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تكون الحرارة المحسوسة أكثر ارتفاعا عن الحرارة المسجلة التي تلامس ال 40 درجة في المناطق الداخلية ويزيد الإحساس بالحر، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقائها حارة نسبيا خاصة في المناطق الداخلية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقائها حارة نسبيا خاصة في المناطق الداخلية و بقاء تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.



المنخفض الهندي

وكان الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوية أفاد في وقت سابق ان تمركز المُنخفض الهندي الموسمي على شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر، يساهم بتمدد الكتل الصحراوية الحارة نحو شمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسيكون لبنان في قلب التيارات الحارة المتجهة من المناطق المدارية الصحراوية.