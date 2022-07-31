خبرٌ من العيار الثقيل.. هذا ما حدث داخل مطار بيروت اليوم

كشفت معلومات خاصة لـ"لبنان24" أنّ قوى الأمن الداخلي أوقفت شابات في مطار رفيق الحريري الدولي، حاولنَ تهريب كمية من الكوكايين عبر دسّها في أماكن حساسة من أجسادهنّ.

ووفقاً لمعلومات من مصادر أمنية في المطار، فإن عملية التهريب هي لصالح أحد رجال الأعمال اللبنانيين.