لمناسبة عيد الجيش.. تجنبوا هذه الطرقات غدا!

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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبة العـلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:لمناسبة عيد الجيش اللبناني سيقام احتفال عسكري يوم الإثنين 1-8-2022 في ثكنة شكري غانم _ الفياضية / الكلّيّة الحربيّة.لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التّالية:منع مرور الشاحنات على الطريق الدوليّة الممتدّة من الجمهور حتى الصّياد / بالاتجاهين، اعتباراً من الساعة 6,00 صباحاً من التاريخ المذكور ولحين انتهاء الاحتفال.منع مرور السيارات على الطّريق الممتدة من الصياد / مفرق غاليري متى، اعتباراً من الساعة 7,45 صباحاً من تاريخ 1-8-2022 حتى انتهاء الاحتفال.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.