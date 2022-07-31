هوكشتاين وصل الى بيروت ويبدأ لقاءاته مع فياض

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وصل الى بيروت منذ قليل الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين آتيا من طريق اثينا، للقاء المسؤولين ومتابعة المفاوضات معهم بشأن هذا الملف حيث ستكون له سلسلة لقاءات يجريها في لبنان اليوم ويوم غد الإثنين.واستقبلته في المطار السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعدد من اركان السفارة.ومن المنتظر، ان يبدأ هوكشتاين لقاءاته في بيروت بعد قليل مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.