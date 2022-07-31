يوم سياحي في إهدن بمشاركة المكاري ونصار وياسين وطوني فرنجية

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شهدت إهدن يوما سياحيا لحملة "أهلا بهالطلة"، بمشاركة الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وزياد المكاري وناصر ياسين والنائب طوني فرنجية وزوجته رئيسة جمعية "دنيانا" السيدة لين ورئيسة جمعية "الميدان" ريما سليمان فرنجية ورئيس بلدية زغرتا - اهدن انطونيو فرنجية وشخصيات.تميزت الجولة بالضيافة القروية وترافقت مع غرس نصوب أرز باسم الوزراء الضيوف.وجال الوفد في عدد من الفنادق والمؤسسات السياحية الحديثة والأثرية والكنائس والأديرة، وفي كل محطة كانت هناك أصول الضيافة والكرم ولم تغب الزغرودة الزغرتاوية وأهازيج الفرح.وكانت جولة في متحف النبيذ في بلدة البحيري.وعلى هامش النهار، أطلقت بلدية زغرتا - إهدن أول شاحن سيارات ودراجات كهربائية في الشمال.