جريح بإطلاق نار في صور

تعرض مواطن لاطلاق نار أدى الى اصابته اصابة بالغة، اثر اشكال في منطقة صور، ونقل على اثره الى المستشفى للمعالجة.

وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها.