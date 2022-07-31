Advertisement

لبنان

جريح بإطلاق نار في صور

Lebanon 24
31-07-2022 | 07:48
A-
A+
Doc-P-976261-637948756950310712.jpg
Doc-P-976261-637948756950310712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض مواطن لاطلاق نار أدى الى اصابته اصابة بالغة، اثر اشكال في منطقة صور، ونقل على اثره الى  المستشفى للمعالجة. 
  
وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
جريح جرّاء انقلاب سيارة على أوتوستراد طرابلس بإتجاه بيروت (صورة)
lebanon 24
31/07/2022 18:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بإنفجار داخل أحد المحلات في زحلة صباحاً... إليكم ما حدث (صورة)
lebanon 24
31/07/2022 18:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع في صور.. جريح إصابته حرجة وعائلته تتحرّك في الشارع
lebanon 24
31/07/2022 18:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام البازورية - وادي جيلو شرق مدينة صور وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني على نقله للمستشفى
lebanon 24
31/07/2022 18:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

جريح

صور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
10:13 | 2022-07-31
09:20 | 2021-12-04
11:33 | 2022-07-31
11:30 | 2022-07-31
11:24 | 2022-07-31
11:23 | 2022-07-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website