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لبنان

إسرائيل تقدم اقتراحًا جديدًا بشأن الترسيم البحري مع لبنان

Lebanon 24
31-07-2022 | 07:50
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أفادت "رويترز" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بأنّ "المبعوث الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين سيعرض إقتراحاً إسرائيلياً جديداً بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

واوضح المسؤول الإسرائيلي أنّ "مقترحنا الجديد يسمح للبنان باستخراج الغاز من المنطقة مع الحفاظ على حقوقنا".
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